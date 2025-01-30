Дональд Трамп звинуватив демократів в авіакатастрофі поблизу Вашингтона

Президент США Дональд Трамп звинуватив політику Демократичної партії у смертельній авіакатастрофі, що сталася 29 січня поблизу Вашингтона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Трампа в четвер, 30 січня.

Читайте також Зіткнення літака та гелікоптера у Вашингтоні: що відомо про авіакатастрофу

Хто винний в авіакатастрофі у США

Дональд Трамп заявив, що Білий дім має "тверде переконання" щодо причини авіакатастрофи у США. За словами президента, він протягом багатьох років спостерігав, як стаються "такі речі".

У зіткненні літаків Трамп звинуватив його попередників при владі – демократів, а також "різноманіття" в американському Федеральному авіаційному управлінні (FAA). Він додав, що стандарти експрезидентів США Барака Обами та Джо Байдена для авіадиспетчерів були низькими.

Їхня політика безпеки була жахливою, їхня політика – ще гіршою. Як ви знаєте, минулого тижня, ще до аварії, я підписав указ про відновлення найвищих стандартів для авіадиспетчерів та інших важливих працівників,

– заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що під час зіткнення пасажирського літака Bombardier crj700 American Airlines та військового гелікоптера Army Black Hawk ніхто не вижив.

За його словами, масштабна пошуково-рятувальна операція тривала протягом усієї ночі. Рятувальники використовували усі наявні ресурси, а Федеральна армія місцевого штату, у тому числі й берегова охорона США, "виконали феноменальну роботу".