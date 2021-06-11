В авіакатастрофі MH17 могли бути ті, хто вижили, – журналіст

Під час авіакатастрофи малайзійського "Боїнга", який збили у небі над Донбасом ще у 2014 році, могли вижити пара голубів. Це видається абсолютною фантастикою, якщо згадати, що у моторошній катастрофі загинули всі 298 пасажирів та членів екіпажу, а також тварини, що летіли у багажному відсіку.

Про це розповів журналіст інформаційної служби "Радіо Свобода" Марк Крутов. Він мав нагоду поспілкуватися з очевидцем запуски ракети, яка влучила у пасажирський "Боїнг".

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Варто зазначити, що Крутов певний час займався незалежним розслідування авіакатастрофи MH17. Одного разу він мав розмову зі свідком тих подій, який розповів Крутову неймовірну історію.

Свідок заявив, що після катастрофи він бачив хлопчика, який повернувся з місця аварії з кліткою, в якій були живі голуби.

Тоді я подумав: що за чорт. А потім знайшов вантажну накладну на цей рейс,

– пригадав Крутов.

У вантажній накладній, опублікованій після катастрофи, дійсно були 4 голуби. Крім них, цим рейсом летіли ще кілька тварин: папуги та 2 собаки. Однак вони не змогли вижити в авіакатастрофі.

Як голуби опинилися на борту

Як свідчать дані накладної, голубів везли до В'єтнаму. Крутов пояснив, що у В'єтнамі популярні голубині перегони. Тож, птахів могли перевозити для участі в них. Свідок аварії "Боїнгу" розповів Крутову, що після катастрофи голуби деякий час жили в селі неподалік. Потім свідок переїхав.

У свідка, як вважає Крутов, не було причин збрехати або вигадати цих голубів – вантажної накладної він, швидше за все, не бачив, а інформація про голубів була переважно в британських ЗМІ, які свідок навряд чи читав.

Авіакатастрофа MH17: головне

Міжнародне розслідування катастрофи встановило, що пасажирський "Боїнг" збила ракета, випущена з зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Зброю привезли з Росії, а до запуску ракети причетне командування самопроголошеної "ДНР". Зараз в справі 4 обвинувачених: 3 росіянина та 1 громадянин України.

Росія заперечує звинувачення в причетності до катастрофи.

Навіть якщо птахи дійсно вижили в авіакатастрофі, шанси, що вони досі живі, мізерні. Все через те, що птахи живуть 5 – 6 років.

Додамо, що суд у Гаазі вже вивчив матеріали справи й найближчим часом перейде до виступів прокурора і захисту одного з обвинувачених.