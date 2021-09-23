Авіатроща без жодного врятованого: у Росії дослідили уламки Ан-26

У Росії 22 вересня зник з радарів диспетчерів літак Ан-26. Повітряне судно зазнало катастрофи в Хабаровському краї. Рятувальники, які знайшли те, що залишилось від літака, повідомили – людей, які вижили, немає.

В авіакатастрофі загинув весь екіпаж літака. На борту перебували шестеро осіб, повідомляють російські ЗМІ.

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Борт проводив перевірку радіотехнічного забезпечення

Літак належав фірмі "Літні перевірки та системи". У середу, 22 вересня, борт саме проводив перевірку наземних засобів радіотехнічного забезпечення у регіоні. За 38 кілометрів від Хабаровська зв'язок з літаком обірвався.

Ан-26 шукав вертоліт Росавіації

До пошуків Ан-26 приступив вертоліт Росавіації. У російському МНС припускали, що літак міг зникнути з радарів через погану видимість та негоду. Ще одна попередня версія трагедії – помилка пілотування.

Очевидці кажуть, що перед катастрофою Ан-26 пролетів дуже низько, так, що міг зачепити вишки зв'язку.

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За фактом загибелі шістьох людей російські правоохоронці відкрили кримінальну справу, вони розслідують порушення правил безпечного руху.

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