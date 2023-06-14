Від безсилля: як Путін намагається завадити передачі винищувачів Україні і чи працює це

Російський диктатор Владімір Путін розуміє, що скоро Україна отримає сучасну авіацію, зокрема винищувачі F-16. Бункерний дід намагається завадити цьому за допомогою ядерного шантажу.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний публіцист зі США Андрій Піонтковський. На його думку, частково ядерний шантаж Росії працює.

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Росія активізувала ядерний шантаж

Піонтковський зазначив, що за останні дні росіяни знову дуже активно почали застосовувати ядерний шантаж. Російські пропагандисти роблять все більше заяв, що "необхідно застосувати ядерну зброю проти України, Європи та США".

Він звернув увагу, що нещодавно нелегітимний президент Білорусі Алєксандр Лукашенко обговорював питання ядерної зброї з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою. Диктатор розповів, як Росія перекидає зброю на територію його держави.

Опозиціонер пригадав Мюнхенську промову Путіна у лютому 2007 року. За його словами, саме після цього запрацював ядерний шантаж Росії. Тоді Україну та Грузію не прийняли до НАТО, а згодом Захід закрив очі на війну у Грузії та анексію Криму.

Усі ці затримки зброї на кожному етапі з ATACMS та F-16, дурнуваті обмеження не стріляти по Росії пов'язані із тим залишковим результатом ядерного шантажу,

– припустив публіцист.

Піонтковський про ядерний шантаж: дивіться відео

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