Летіли авіаційні ракети і 52 дрони: як ППО відпрацювала під час нічної атаки

У ніч на 18 вересня 2024 року російські окупанти знову обстріляли Україну. Вони завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52-ма ударними БпЛА.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БпЛА.

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Скільки цілей збила ППО

Росіяни запускали дрони та ракети з Курська та Єйська.

До відбиття повітряного нападу противника залучались:

авіація,

мобільні вогневі групи,

підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України, п’ять БпЛА локаційно втрачені, ще один ворожий ударний безпілотник – полетів у Росію.

Також, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

ППО збила 46 "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил

Що відомо про наслідки атаки 18 серпня