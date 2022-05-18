Авіаудар по Десні: кількість загиблих і травмованих зросла

Вранці 17 травня російські військові завдали ракетного удару по місті Десна, що на Чернігівщині. Кількість загиблих зросла до 11 осіб, ще 14 людей отримали поранення.

Таку інформацію ЗМІ повідомили в пресслужбі головного управління ДСНС на Чернігівщині. Ці дані – станом на вечір 17 травня.

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Кількість загиблих зросла до 11 осіб

Раніше зазначали, що внаслідок потужного ракетного обстрілу загинули 8 осіб та ще 11 отримали травми.

Обстріл стався близько 5:00 ранку. По місту запустили 4 ракети, дві з яких – влучили у будівлі. На місце одразу прибули рятувальники та правоохоронці, які почали розбирати завали.



Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус наголосив: попри те, що окупанти пішли з регіону, війна нікуди не поділась. Отож слід не ігнорувати повідомлення про повітряну небезпеку та вирушати в укриття.

На Чернігівщині росіяни обстріляли 3500 будівель

Раніше у британській розвідці повідомили, що на Чернігівщині росіяни обстріляли понад 3500 будівель, більшість з них – житлові. Такий великий масштаб руйнувань, кажуть у Міноборони Британії, свідчить про те, що окупанти активно застосовують артилерію проти цивільного населення.

Армія загарбників діє так, адже не може точно виявити військові цілі та не хоче ризикувати своєю авіацією.

Ворожі війська останнім часом активно обстрілюють Чернігівську область. Особливо дістається прикордонню.

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Ракетні обстріли України: коротко

Вранці 18 травня ворог вдарив ракетами по Дніпру. Одна ракета потрапила у транспортний об'єкт. Ще одну – збила ППО, проте уламки потрапили на житлові будинки, постраждали 3 людей.

У ніч проти 17 травня росіяни обстріляли Львівщину. Три ракети збила ППО, проте одна потрапила в об'єкт залізниці в Яворівському районі.

Вибуховою хвилею були пошкоджені приватні будинки, амбулаторія та школа.

Ще одну ракету збили над Миколаївщиною, вона була спрямована теж на Захід України.

16 травня вороги атакували і Одеську область, добре спрацював підрозділ Повітряних сил ЗСУ і одну ракету збили. Проте інша влучила у базу відпочинку у Білгород-Дністровському районі, 4 людей постраждали.

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