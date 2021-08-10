В Австралії дитина померла після нападу сороки: мати захищаючи, впала на маля

10 серпня 2021 , 18:34
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Джерело:

The Guardian

В Австралії чоловік і жінка разом з донькою вийшли на прогулянку парком, де них напала сорока. Захищаючи сім'ю, мати намагалась відігнати птаха і впала на свою дитину.

Унаслідок інциденту дівчинка отримала важкі травми та померла у лікарні. Трагічна подія сталася в місті Брисбен у неділю, 8 серпня.

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Родичі розпочали збір коштів, щоб оплатити похорони. Також подружжя просить не тиснути на них стосовно повернення на роботу.

Жодними словами не можна описати страждання, які переживають Джейкоб і Симона. Життя доньки обірвалося набагато швидше, ніж будь-хто з нас очікував,
– поділилися рідні.

Мер міста Адріан Шрінер наказав розслідувати напади птахів у парку.

  • За його словами, скарги людей розглядатимуть працівники спеціальної ради.
Зверніть увагу! У місті протягом останніх двох років встановили майже 300 нових попереджувальних знаків про напади птахів.
  • А після загибелі дитини планують встановити їх ще більше.

Напади тварин на людей: що відомо

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Автор: Олег Васьків