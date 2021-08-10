В Австралії дитина померла після нападу сороки: мати захищаючи, впала на маля

В Австралії чоловік і жінка разом з донькою вийшли на прогулянку парком, де них напала сорока. Захищаючи сім'ю, мати намагалась відігнати птаха і впала на свою дитину.

Унаслідок інциденту дівчинка отримала важкі травми та померла у лікарні. Трагічна подія сталася в місті Брисбен у неділю, 8 серпня.

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Родичі розпочали збір коштів, щоб оплатити похорони. Також подружжя просить не тиснути на них стосовно повернення на роботу.

Жодними словами не можна описати страждання, які переживають Джейкоб і Симона. Життя доньки обірвалося набагато швидше, ніж будь-хто з нас очікував,

– поділилися рідні.

Мер міста Адріан Шрінер наказав розслідувати напади птахів у парку.

За його словами, скарги людей розглядатимуть працівники спеціальної ради.

А після загибелі дитини планують встановити їх ще більше.

Напади тварин на людей: що відомо

Біля берегів Йорданії у Червоному морі ледь не сталася справжня трагедія. Під час катання на параплані на одного з відпочивальників напала акула.

У Запоріжжі 2 серпня бродячий собака напав на місцеву мешканку. Через сильні укуси тварини, постраждала жінка померла в кареті швидкої допомоги.

У місті Саппоро, що на півночі Японії, житловим районом 18 червня розгулював бурий ведмідь. Дика тварина встигла поранити 4 людей, поки її не ліквідували.

У місті протягом останніх двох років встановили майже 300 нових попереджувальних знаків про напади птахів.

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