В Австралії дитина померла після нападу сороки: мати захищаючи, впала на маля
Джерело:The Guardian
В Австралії чоловік і жінка разом з донькою вийшли на прогулянку парком, де них напала сорока. Захищаючи сім'ю, мати намагалась відігнати птаха і впала на свою дитину.
Унаслідок інциденту дівчинка отримала важкі травми та померла у лікарні. Трагічна подія сталася в місті Брисбен у неділю, 8 серпня.
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Родичі розпочали збір коштів, щоб оплатити похорони. Також подружжя просить не тиснути на них стосовно повернення на роботу.
Жодними словами не можна описати страждання, які переживають Джейкоб і Симона. Життя доньки обірвалося набагато швидше, ніж будь-хто з нас очікував,
– поділилися рідні.
Мер міста Адріан Шрінер наказав розслідувати напади птахів у парку.
- За його словами, скарги людей розглядатимуть працівники спеціальної ради.
- А після загибелі дитини планують встановити їх ще більше.
Напади тварин на людей: що відомо
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