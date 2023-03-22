"Як вам – представляти диктатора": австралійська журналістка поставила на місце посла з Росії

Австралійська журналістка телеканалу ABC Сара Фергюсон поставила декілька запитань російському дипломату. Серед іншого вона запитала, як йому представляти путінський режим.

Відповідав на питання ведучої російський посол в Австралії Олексій Павловський. Він чомусь почав сміятись.

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Як австралійська журналістка поставила на місце російського посла

Пане посол, ви тут, в Австралії, насолоджуєтеся перевагами вільного та відкритого суспільства. Як ви живете, представляючи репресивний, диктаторський режим Владіміра Путіна?

– запитала Сара Фергюсон.

У відповідь посол почав нервово усміхатись. На що журналістка уточнила: "Вам здається це смішним?".

Мені смішно те, як ви почали інтерв'ю,

– заявив посол.

На що журналістка сказала, що це пряме питання. Павловський уточнив: "занадто пряме". Також він сказав, що вже 13 років не живе у Росії. Ба більше, додав, що нібито "ніколи не стикався із проблемами, живучи в Росії".

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Також журналістка уточнила послу: "Дозвольте мені пояснити, що я маю на увазі. Це режим, який вдерся до сусіда. Режим, де протести та вільні засоби масової інформації придушуються, де дисидентів убивають або ув'язнюють, і де масштаби втрат у війні приховуються від громадськості. Як би ви назвали цю систему правління, якщо не диктатурою?".

На це російський посол в Австралії відповів, що не збирається обговорювати форму правління в Росії.

У цій же програмі Олексій Павловський вимагав "доказів", що армія Росії вбиває цивільних людей в Україні. Також він озвучував традиційні для російської пропаганди тези. Зокрема, переконував, що громадськості на Заході "промили мізки".

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