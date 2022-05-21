Австрія проти виключення Росії з усіх міжнародних діалогів: там вважають це "некоректним"

У Відні заявили, що не хочуть виключати Росію з усіх міжнародних діалогів. Також там не планують вступати у НАТО – військовий нейтралітет підтримує й австрійська влада, і населення Австрії.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що "Відень завжди буде столицею діалогу". На його думку, у світі, де "конфлікти – економічні, військові, інтелектуальні стали більш відкритими, нейтралітет може мати цінність".

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Він заявив, що країни повинні мати можливість діалогу, а виключення країни-агресорки з міжнародних платформ є загрозою для роботи дипломатії.

Нагадаємо, що канцлер Австрії був першим західним лідером, який зустрівся з Путіним у Москві після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді він пояснив, що "це не був дружній візит", а робочий.

Було б некоректно виключати Москву з усіх майданчиків міжнародного діалогу... Австрія завжди була країною, яка вміла розмовляти з усіма. Відень є резиденцією ООН, резиденцією ОБСЄ, яка є платформою для контактів з росіянами та білорусами. Наші очікування були низькими, але якщо є можливість віч-на-віч з лідером поговорити про військові злочини, порушення міжнародного права, то варто спробувати,

– заявив Шалленберг.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Австрії вже не вперше відзначається скандальними заявами. Раніше Шалленберг дозволив собі висловлювання про те, що Україні не варто ставати членом ЄС. На його думку, Україні потрібен "інший шлях", а не повне членство.

МЗС України швидко відреагувало і сказало, що розчароване такою заявою. Зокрема міністр Дмитро Кулеба назвав її недалекоглядною.

Після цього австрійська міністерка у справах ЄС та конституційних питань Каролін Едтштадлер висловилась, що вступ України до ЄС неможливий "у найближчі 5 – 10 років".

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В Австрії висунули Росії ультиматум щодо газу. Там пригрозили відібрати у російського "Газпрому" підземні сховища в Зальцбурзі, якщо країна-агресорка не наповнить найбільші австрійські сховища газом.

Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен повідомив, що Австрія розробляє план відмови від російського газу. Окрім цього, Австрія припинила імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця частка становила трохи більше ніж 7%.

Також раніше російські ЗМІ почали ширити інформацію, що австрійська компанія OMV нібито погодилась платити за російський газ у рублях. Але канцлер Австрії Карл Негаммер спростував ці повідомлення, назвавши їх фейком.

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