В Австрії обрали нового канцлера: третього за декілька місяців

В Австрії новим канцлером став Карл Нехаммер, який до цього був міністром внутрішніх справ. Він вже третій на цій посаді за останні декілька місяців.

Його попередник був на посаді менш ніж 2 місяці. Нового посадовця обрали 3 грудня й він вже підтвердив своє призначення на пресконференції.

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У Австрії знову новий федеральний канцлер

Карла Нехаммера одноголосно призначили новим лідером правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) та федеральним канцлером,

– заявило видання.

Буквально напередодні, 2 грудня, попередник Нехаммера тодішній канцлер Александер Шалленберг заявив, що йде у відставку. На посаді федерального канцлера він пробув всього 52 дні.

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