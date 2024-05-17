На бус Volkswagen T5: 24 Канал зібрав 270 000 гривень для українських захисників
Фонд 24 Каналу закрив масштабний збір на бус Volkswagen T5 для українських бійців. Мережа АЗК WOG також долучилась до допомоги та заправила автівку за власний кошт.
Військові на позиціях вже отримали бус. Тепер автівка допомагатиме виконувати завдання бійцям вже легендарної 24 бригади.
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Автівкі потрібні нашим захисникам
На жаль, потреба в авто на фронті є постійно, а в умовах бойових дій вони часто виходять з ладу. Саме тому звичайні буси допомагають рятувати життя наших захисників.
Фонд 24 (волонтерська ініціатива працівників сайту і 24 Каналу) зібрав 270 000 гривень – це дозволило максимально швидко закрити запит наших воїнів.
Вже традиційно до допомоги бійцям долучилась мережа АЗК WOG – завдяки їм автівка з повним баком вирушила на фронт.
Інші важливі збори та допомога для бійців
- "Українська команда" негайно збирає кошти на безпілотники, щоб підсилити захисників на фронті. Волонтери закликають українців не зволікати та долучитися до збору.
- Благодійний фонд Сергія Притули оголосив про збір на Харківський напрямок. Найважливіші запити з фронту – це засоби РЕБ, тобто дрони і захист від них.
- Компанія "Нова пошта" вирішила допомагати українським військовим та доставляти використані шини для ЗСУ безплатно. Свою соціальну ініціативу компанія назвала "Шини рвуться в бій". Вони зазначили, що військовим щодня необхідні тисячі шин для поточних потреб: бойові виїзди, евакуація, пошкодження транспорту обстрілами.