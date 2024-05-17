На бус Volkswagen T5: 24 Канал зібрав 270 000 гривень для українських захисників

Фонд 24 Каналу закрив масштабний збір на бус Volkswagen T5 для українських бійців. Мережа АЗК WOG також долучилась до допомоги та заправила автівку за власний кошт.

Військові на позиціях вже отримали бус. Тепер автівка допомагатиме виконувати завдання бійцям вже легендарної 24 бригади.

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Автівкі потрібні нашим захисникам

На жаль, потреба в авто на фронті є постійно, а в умовах бойових дій вони часто виходять з ладу. Саме тому звичайні буси допомагають рятувати життя наших захисників.

Фонд 24 (волонтерська ініціатива працівників сайту і 24 Каналу) зібрав 270 000 гривень – це дозволило максимально швидко закрити запит наших воїнів.

Вже традиційно до допомоги бійцям долучилась мережа АЗК WOG – завдяки їм автівка з повним баком вирушила на фронт.

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