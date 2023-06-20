Ніхто забутим не залишиться, – ГУР про "бавовну" в Криму та інциденти з колаборантами
У тимчасово окупованому Криму вибухнуло авто, в якому перебували російські загарбники. Зокрема, у салоні був призначений Росією так званий "помічник віцепрем'єра Запорізької області" Владімір Єпіфанов.
Нікого з колаборантів не забудуть. Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє 24 Канал.
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На всіх зрадників чекає покарання
Очільник ГУР прокоментував підрив авто з колаборантами, який трапився напередодні у тимчасово окупованому Росією Криму.
Цілком нормально все відбувається. Всі окупанти, колаборанти, ми багато разів вже казали. Ніхто, скажімо так, забутим не залишиться,
– зазначив Буданов.
Внаслідок вибуху Єпіфанов, його секретар та охоронець зазнали сильних опіків 2 та 3 ступеню важкості. За даними різних ЗМІ, вони отримали від 30 до 50% опіків тіла, зокрема:
- голови,
- тулуба,
- рук.
Охоронцю також обпалило ліву ногу. Всіх трьох колаборантів госпіталізували. Єпіфанов нібито потрапив у реанімацію – медикам вдалося вивести його з шоку.
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Вибухи в окупованому Криму: останні новини
- Гауляйтер окупаційної адміністрації тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов 11 червня заявив про підрив залізничних колій в Кіровському районі півострова. Через цю частину залізниці російські окупанти переганяли свою військову техніку на материкову частину України. Внаслідок підриву загарбники тимчасово зупинили рух потягів.
- Окрім цього, в тимчасово захопленому Криму було неспокійно 4 червня. У місті Джанкой пролунали кілька потужних вибухів. Причиною начебто була атака безпілотників.
- До цього так звана окупаційна влада півострова також заявляла про нібито атаку дронів. Цього разу загарбникам примарилися аж 9 безпілотників. За словами Аксьонова, один з них детонував у селі Докучаєве Червоногвардійського району. Жертв нібито немає, однак у низці будинків буцімто повибивало скло.