Авто розірвало навпіл: у Києві сталася смертельна аварія – фото і відео 18+
ДТП сталася 3 листопада на вулиці Заболотного в Києві: зіткнулися автомобілі "Волга" і Ssang Yong . Внаслідок аварії 1 людина загинула, ще 6 зазнали травм.
За словами очевидців аварії, "Волга" повертала з автозаправки через подвійну суцільну смугу. В цей момент авто Ssang Yong рухалось по зустрічній смузі, повідомляє dtp.kiev.ua
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Автомобілі зіткнулися, в результаті чого "Волгу" буквально розірвало на частини разом з пасажирами всередині.
За попередніми даними, одній пасажирці відірвало ногу, іншій розрубало половину обличчя.
Через ДТП в обидва боки виникли затори.
Частина "Волги", яку розірвало навпіл після зіткнення з Ssang Yong у Києві