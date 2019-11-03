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      Авто розірвало навпіл: у Києві сталася смертельна аварія – фото і відео 18+

      500 Читать новость на русском
      ДТП у Києві на Заболотного
      ДТП у Києві на Заболотного / Dtp.kiev.ua

      ДТП сталася 3 листопада на вулиці Заболотного в Києві: зіткнулися автомобілі "Волга" і Ssang Yong . Внаслідок аварії 1 людина загинула, ще 6 зазнали травм.

      За словами очевидців аварії, "Волга" повертала з автозаправки через подвійну суцільну смугу. В цей момент авто Ssang Yong рухалось по зустрічній смузі, повідомляє dtp.kiev.ua

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      Автомобілі зіткнулися, в результаті чого "Волгу" буквально розірвало на частини разом з пасажирами всередині.

      За попередніми даними, одній пасажирці відірвало ногу, іншій розрубало половину обличчя.

      Через ДТП в обидва боки виникли затори.

      ДТП Київ аварія жертви зіткнулися автомобілі в Києві 3 листопада
      Частина "Волги", яку розірвало навпіл після зіткнення з Ssang Yong у Києві

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Очень серьёзное #ДТП в Киеве на Заболотного с пострадавшими По предварительной информации легковой автомобиль выехал на встречную полосу. В следствии столкновения авто разорвало на несколько частей. На месте работают несколько экипажей патрульной полиции, скорой и спасателей. Присылайте ваши фото/видео на Viber/Telegram: 0937713333 @dtpkievua #киев #київ #дтп #заболотного #авто

      Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Жертви
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