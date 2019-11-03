Авто розірвало навпіл: у Києві сталася смертельна аварія – фото і відео 18+

ДТП сталася 3 листопада на вулиці Заболотного в Києві: зіткнулися автомобілі "Волга" і Ssang Yong . Внаслідок аварії 1 людина загинула, ще 6 зазнали травм.

За словами очевидців аварії, "Волга" повертала з автозаправки через подвійну суцільну смугу. В цей момент авто Ssang Yong рухалось по зустрічній смузі, повідомляє dtp.kiev.ua

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Автомобілі зіткнулися, в результаті чого "Волгу" буквально розірвало на частини разом з пасажирами всередині.

За попередніми даними, одній пасажирці відірвало ногу, іншій розрубало половину обличчя.

Через ДТП в обидва боки виникли затори.



Частина "Волги", яку розірвало навпіл після зіткнення з Ssang Yong у Києві