Авто відкинуло на тротуар: у Києві швидка зіштовхнулась з таксі – фото
На бульварі Перова у Києві сталась серйозна ДТП – зіткнулися таксі та карета швидкої допомоги. На щастя, обійшлося без жертв.
Як повідомило видання "Інформатор", ДТП сталась 24 лютого приблизно о 3:10. Попередньо відомо, що "швидка" їхала в бік Броварського проспекту на зелений сигнал світлофору. В цей момент Renault розвертався на перехресті і не пропустив медиків.
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Від удару автівку викинуло на тротуар. Пасажир, який в ній перебував, отримав травми, однак, від госпіталізації відмовився.
На момент ДТП карета швидкої поверталася з виклику на підстанцію. Окрім медпрацівників в ній нікого не було.
ДТП за участі таксі і швидкої
На щастя, жертв у ДТП немає