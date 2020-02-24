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      Авто відкинуло на тротуар: у Києві швидка зіштовхнулась з таксі – фото

      - Читать новость на русском
      У Києві сталась аварія з швидкою і таксі / Ілюстративне фото

      На бульварі Перова у Києві сталась серйозна ДТП – зіткнулися таксі та карета швидкої допомоги. На щастя, обійшлося без жертв.

      Як повідомило видання "Інформатор", ДТП сталась 24 лютого приблизно о 3:10. Попередньо відомо, що "швидка" їхала в бік Броварського проспекту на зелений сигнал світлофору. В цей момент Renault розвертався на перехресті і не пропустив медиків.

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      Від удару автівку викинуло на тротуар. Пасажир, який в ній перебував, отримав травми, однак, від госпіталізації відмовився.

      На момент ДТП карета швидкої поверталася з виклику на підстанцію. Окрім медпрацівників в ній нікого не було.

      дтп швидка і таксі
      ДТП за участі таксі і швидкої

      дтп таксі швидка
      На щастя, жертв у ДТП немає

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      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини Києва Аварії та ДТП Новини України
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