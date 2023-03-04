У Франції автобус з 40 дітьми впав у глибокий яр
Джерело:franceinfo
На Південному Сході Франції автобус з дітьми, що прямували з табору додому, потрапив в аварію. Упродовж дня тривала порятункова операція – до неї було залучено чимало людей.
На території Ізеру – одного з французьких департаментів – поблизу міста Корпс у суботу вранці, 4 березня, автобус з дітьми впав у яр. Внаслідок цього постраждала 21 людина, серед них – 18 неповнолітніх.
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Діти повертались з відпочинку в горах
Варто сказати, що є в цій історії позитивний бік – ніхто з людей не загинув, адже всі пасажири в автобусі були прищеплені ременями безпеки.
Також ніхто з дітей та дорослих не отримав важких поранень та разом з тим понад 100 людей мобілізували свої зусилля, аби допомогти постраждалим.
На місце події було направлено: сотню пожежників, двадцять жандармів і два гелікоптери цивільної безпеки, щоб надати допомогу постраждалим,
– йдеться у матеріалі franceinfo.
Окрім того, там наведена заява правоохоронців, які взялись розслідувати цю справу. Поки невідомо достеменно, що став причиною аварії, адже погода була хорошою, а дорога – не слизькою.
У Франції автобус впав у яр: дивіться фото з видання franceinfo
Де розташоване французьке місто Корпс: дивіться на мапі
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