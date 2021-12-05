Автоматично визнав нас, – Коцюбайло про вручення Зеленським звання Героя України

Дмитро Коцюбайло з позивним Да Вінчі став першим добровольцем, якого відзначили нагородою Героя України. Він розповів, що досі шокований.

Доброволець пояснив також, що він "в стані афекту". Про це військовий розповів у інтерв'ю одразу після нагородження.

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Це дуже важке рішення, – Коцюбайло про своє нагородження

Да Вінчі – доброволець та командир 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор". Саме тому своє нагородження називає "дуже важким рішенням". Насамперед тому, що "ми не офіційні збройні сили".

І це не так просто, це історичне рішення, це держава визнала тих, ким вона, фактично, не керує, гідними державних нагород. Чесно, до цього часу ще мені не віриться, що це сталося,

– пояснив Да Вінчі.

Він також пригадав, що у нього: "Дуже багато бійців, достойних нагород, за якими героїчних вчинків просто дуже багато. І ці вчинки, можливо, ніколи не будуть оцінені". Та він дуже сподівається на те, що хлопців нагородять в перспективі, адже "потрібно, щоб люди знали про них".

Відповідаючи на питання, чи головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доклався до цього нагородження, Коцюбайло дав ствердну відповідь.

"Я впевнений. Але все одно, це рішення на 100% залежало від першої особи. Або він підпише, або ні. Він ухвалив це рішення, він автоматично визнав нас. І я в шоці", – заявив Да Вінчі.

Він також пригадав про враження, яке на нього справив Володимир Зеленський.

Знаєте, я до кінця не розумію, що відбулося, я ще й досі в стані афекту. І я розумію, що це може викликати негативну реакцію, але мені здалося, він був щирим. І дякував щиро. Якось так,

– пояснив доброволець.

До речі, він також розповів, що інколи добровольці можуть робити те, що не під силу Збройним силам України. Адже у деяких ситуаціях вони можуть реагувати, але не так швидко. А під час активних бойових дій ефективність дуже часто залежить саме від швидкості.

Коротко про нагородження та діяльність Да Вінчі

1 грудня Володимир Зеленський нагородив добровольця Дмитра Коцюбайло. Нагороду президент вручив за мужність та особистий внесок у захист держави.

Боєць родом з Івано-Франківщини. У 21 рік став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор".

Дмитро Коцюбайло розповів, що довіряє даним західної розвідки про значне нарощення присутності військ Росії біля кордону. Захисник не впевнений у повномасштабному вторгненні, проте і без цього наслідки можуть бути катастрофічними.

Він пояснив, що сумнівається, "що це буде така масштабна війна через Харків чи через Одесу. Та навіть на лінії фронту вони можуть нас просто залити кров'ю в Донецькій, Луганській області".

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