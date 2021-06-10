Ай, молодці, збили "СУшку", – в Гаазі заслухали переговори бойовиків про збиття MH17

У Гаазі триває розгляд справи про катастрофу рейсу MH17. Заслухали, зокрема, нові записи переговорів окупантів. На них вони стверджують, що нібито збили український винищувач СУ-25.

Мовиться, зокрема, про розмову "розвідників" окупантів – Сергія "Похмурого" Дубинського та Леоніда "Крота" Харченка. Вона відбулася 17 липня 2014 року о 16:42, через пів години після падіння MH-17.

До теми Катастрофа MH17 на Донбасі: зашморг Гааги змикається

"Ми на місці, збили "СУшку", – відзвітував "керівництву" Харченко. "Молодці. Ай, молодці", – відповів на це йому тоді Дубинський.

Приблизно через годину після катастрофи Дубинський телефонував іншому бойовику – з прізвиськом "Боцман".

Той запитав "Похмурого", як у нього справи. На це Дубинський відповів, що не дуже. Мовляв, українці б'ють "Градами".

Розшифровка розмови з "Боцманом"

"Боцман": У мене тут літак підбили, зараз буду шукати ящики (чорні – 24 канал). Як знайду – додому поїду.

Дубинський: Ми бахнули "СУшку" над Савур-Могилою. Мої теж шукають (чорні ящики). По нас гатять, зараз тільки перестали. Ми ж тримаємо Маринівку.

Розмови про збитий "Боїнг"

Ввечері о 18:20 Дубинському подзвонив інший чоловік – Ігор. Найімовірніше, що це був Ігор Гіркін – один з тодішніх ватажків донецьких бойовиків.

Він поцікавився у "Похмурого" про "Боїнг", який впав неподалік Донецька. Мовляв, почув про це від журналістів. "Я не в курсі", – сказав Дубинський.

Через кілька хвилин Дубинський з іншим бойовиком – Пулатовим. Йому він говорив, що збитий СУ "буквально за хвилину перед катастрофою збив китайський пасажирський транспорт".

Літак рейсу MH-17 був цивільним пасажирським літаком компанії Malaysia Airlines, тобто малазійських авіаліній. Очевидно, у бойовиків не все гаразд з географією.

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