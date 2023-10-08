ЦАХАЛ ліквідував ватажка ХАМАС Аймана Юніса: його тіло знайшли під завалами
Джерело:JFRA News
ЦАХАЛ вдарив по будинку, в якому перебував ватажок палестинських терористів. ЗМІ запевняють, що з під-завалів дістали тіло бойовика.
Армія Ізраїлю завдала ударів по 420 об'єктах бойовиків ХАМАС у Секторі Гази. Серед них – будинок лідера бойовиків.
Дивіться також ЦАХАЛ заявив про удар по будинку голови розвідки ХАМАС
Тіло лідера ХАМАС знайшли під завалами його будинку
За даними ЗМІ, вранці 8 жовтня стало відомо, що ватажок бойовиків ХАМАС загинув. Його тіло дістали з-під завалів будинку в Нусейраті. Раніше по ньому вдарила Армія Ізраїлю.
У мережі з'явилися кадри, на який, ймовірно, зображені руїни будинку, в якому на момент удару перебував Айман Юніс.
Вочевидь, "приліт" по будинку Юніса стався у ніч проти 8 жовтня. ЦАХАЛ повідомив, що тоді він завдав авіаударів по польових штабах, оперативному командному центру ХАМАС та командному посту радикального угрупування Ісламський джихад. Під вогнем опинилися й будинки лідерів ХАМАС.
Слід зауважити, що офіційного підтвердження загибелі Юніса не надходило ні від ХАМАС, ні від ЦАХАЛ.
Ізраїль завершив "першу фазу" операції проти ХАМАС: що відомо
- Вранці 8 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що більшість бойовиків, які зайшли на територію Ізраїлю, ліквідовані. Крім того, Армія Ізраїлю завдала ударів по скупчення терористів у Секторі Гази. Під обстріл потрапили й мечеті, які бойовики використовують у військових цілях.
- Серед атакованих об'єктів – будинок голови розвідки ХАМАС.
- Раніше у ЗМІ заявили, що ізраїльські винищувачі розбомбили будинок іншого ватажка бойовиків Ях'ї Сінвара.