"Азовець" відверто сказав, чи зможе колись пробачити росіянам війну
Росія безпідставно почала війну проти України ще в 2014 році. За цей час окупанти забрали домівки в сотень тисяч людей, якщо не мільйонів.
Про це 24 Каналу розповів боєць "Азову" Андрій "Спайдер" Ігнатюк, зауваживши, що хтось дійсно може пробачити росіянам. Але наскільки це доцільно робити – є велике питання.
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Таке пробачати не можна
Як наголосив військовий, до прикладу, євреї свого часу не пробачили Німеччині злочини проти себе. І багато років потребували репарацій.
Не потрібно бути надто співчутливим. Росія "наплювала" на мільйони українців та зруйнувала їм життя. Пробачати такі речі не можна. Вони буквально знищили десятки тисяч чи навіть сотні цивільного населення. Просто через свої схиблені наміри.
Не треба бути надто милосердними. Вони знищили сотні тисяч цивільного населення просто так. Забрали в людей домівки. За що? Вони захищають свою країну? Таке пробачити не можна. Якщо твій сусід вб'є дружину твою? Ти будеш це пробачати? Думаю, що ні,
– сказав Ігнатюк.
Ситуація в Росії: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 474 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 7375 ворожих танків, 14179 бойових броньованих машин, 12212 артилерійських систем, 1057 РСЗВ, 790 засобів ППО, 325 гелікоптерів, 249 літаків тощо.
- В ніч на 2 травня росіяни скаржилися на атаки дронами. Була інформація про наліт на Афіпський НПЗ, який розташований в Краснодарському краї. Місцеві повідомляли, що було чутно звук моторів, а потім побачили яскраві спалахи і стовп диму.
- В ніч проти 1 травня у Рязанській області сталася атака на місцевий нафтопереробний завод. У виданні Defence Express розповіли, чому цей завод є надзвичайно важливим для країни-агресорки.