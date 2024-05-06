"Азовець" відверто сказав, чи зможе колись пробачити росіянам війну

Росія безпідставно почала війну проти України ще в 2014 році. За цей час окупанти забрали домівки в сотень тисяч людей, якщо не мільйонів.

Про це 24 Каналу розповів боєць "Азову" Андрій "Спайдер" Ігнатюк, зауваживши, що хтось дійсно може пробачити росіянам. Але наскільки це доцільно робити – є велике питання.

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Таке пробачати не можна

Як наголосив військовий, до прикладу, євреї свого часу не пробачили Німеччині злочини проти себе. І багато років потребували репарацій.

Не потрібно бути надто співчутливим. Росія "наплювала" на мільйони українців та зруйнувала їм життя. Пробачати такі речі не можна. Вони буквально знищили десятки тисяч чи навіть сотні цивільного населення. Просто через свої схиблені наміри.

Не треба бути надто милосердними. Вони знищили сотні тисяч цивільного населення просто так. Забрали в людей домівки. За що? Вони захищають свою країну? Таке пробачити не можна. Якщо твій сусід вб'є дружину твою? Ти будеш це пробачати? Думаю, що ні,

– сказав Ігнатюк.

Ситуація в Росії: коротко