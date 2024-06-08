Росія тримає в Азовському та Середземному морях кораблі-носії "Калібрів"

Росія тримає напоготові 4 носії ракет "Калібр". Більшість з них розміщені в Азовському морі, де тривалий час були відсутні російські судна.

ВМС ЗСУ розповіли про ситуацію в трьох акваторіях. Окупант тримає ракетоносії "Калібр" із загальним залпом до 32 ракет.

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Росія вивела 4 носії "Калібрів"

В Азовському морі наразі 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет. Також у Середземному морі 1 корабель – носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Варто зазначити, що вперше за довгий час Росія вивела ракетоносії "Калібрів" в Азовське море ще 7 червня.

Натомість у Чорному морі станом на зараз 1 російський корабель.

Активність біля Керченської протоки

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 14 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 3 судна.

У ВМС ЗСУ зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)⁩.

Ворог рідко використовує "Калібри": останні атаки

Нагадаємо, що востаннє Росія використала "Калібри" проти України під час атаки вночі 1 червня, запустивши 10 таких ракет з північно-східної частини акваторії Чорного моря. Сили ППО збили 4 з них.

До цього ворог запускав "Калібри" 8 травня, випустивши 4 ракети – усі були знищені силами ППО. А також 6 квітня росіяни запустили 1 ракету "Калібр", її знищили бійці протиповітряної оборони.