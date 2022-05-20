З "Азовсталі" вийшли близько 1700 військових, Росія перекине сили з міста, – розвідка Британії

З металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вже вийшло близько 1700 українських військових. На заводі продовжує залишатися невідома кількість українських воїнів.

Росія перекине війська попри їх неготовність

Відповідну інформацію 20 травня повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії. У розвідці зауважили, що якщо Росія захопить Маріуполь, швидше за все, перекине сили з міста на інші напрямки на Сході.

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Як повідомили у британській розвідці, російським військам, які брали участь у боях за Маріуполь, потрібен час на відновлення і доукомплектацію. Проте через тиск вищого керівництва на командування їх, можливо, одразу кинуть на інші напрямки.

Cтійкий спротив України у Маріуполі з початку війни означає, що російським силам звідти потрібна переукомплектація і відновлення, перш ніж їх можна буде знову ефективно задіяти. Якщо робити це ретельно, це може бути тривалим процесом,

– заявили британські розвідники.

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