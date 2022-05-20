З "Азовсталі" вийшли близько 1700 військових, Росія перекине сили з міста, – розвідка Британії
З металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вже вийшло близько 1700 українських військових. На заводі продовжує залишатися невідома кількість українських воїнів.
Росія перекине війська попри їх неготовність
Відповідну інформацію 20 травня повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії. У розвідці зауважили, що якщо Росія захопить Маріуполь, швидше за все, перекине сили з міста на інші напрямки на Сході.
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Як повідомили у британській розвідці, російським військам, які брали участь у боях за Маріуполь, потрібен час на відновлення і доукомплектацію. Проте через тиск вищого керівництва на командування їх, можливо, одразу кинуть на інші напрямки.
Cтійкий спротив України у Маріуполі з початку війни означає, що російським силам звідти потрібна переукомплектація і відновлення, перш ніж їх можна буде знову ефективно задіяти. Якщо робити це ретельно, це може бути тривалим процесом,
– заявили британські розвідники.
Яка ситуація у Маріуполі
- Збройні сили Росії практично вщент знищили Маріуполь, який перебуває на межі екологічної катастрофи. У ВООЗ застерегли, що через відсутність водопостачання у Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою.
- Від початку повномасштабної війни в місті загинуло близько 22 тисяч людей, ще приблизно 150 тисяч місцевих жителів досі перебувають у Маріуполі.
- На початку травня з "Азовсталі", де перебували цивільні, вдалося провести евакуацію мирних людей. 16 травня з "Азовсталі" почали евакуацію поранених українських військових. Нашим воїнам у Маріуполі віддали наказ зберегти життя.
- 19 травня заступник командира полку "Азов" – "Калина" повідомив, що операція з порятунку захисників Маріуполя все ще триває.
- Відомо, що українських воїнів вивозять на непідконтрольні території України. У Генштабі ЗСУ заявили, що розуміють ризики такої евакуації, але сподіваються, що Росія стримає слово.
- В Інституті з вивчення війни припустили, що Кремль міг погодитися на евакуацію з "Азовсталі", щоб проголосити Маріуполь своїм.
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