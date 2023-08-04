Перед цим забрали хлопця, якого викрали з Херсона, – Бабченко про "атаку" на посольство Росії

Кілька днів тому стало відомо, що естонська поліція затримала активіста за кидання яєць у російське посольство. Цим активістом виявився Аркадій Бабченко, який вчинив ці дії спонтанно.

Про це 24 Каналу розповів журналіст Аркадій Бабченко. Він пояснив свою мотивацію машинальним бажанням завдати шкоди російському триколору.

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Подробиці інциденту

В понеділок стало відомо, що естонська поліція затримала журналіста, що вимушено виїхав із Росії у 2017 році.

Це сталося після того, як Україна змогла повернути викраденого хлопця з Херсону. Бабченко брав участь у перевезенні його з прикордонної Нарви в Таллінн. Цей хлопець пробув рік у Росії, але добрі люди знайшли його і його маму. Завдяки цьому з'явилась можливість його визволити.

"Коли ми проходили повз російське посольство, я побачив російський прапор – і бажання його пошкодити виникло машинально. Я купив у найближчому закладі яйця. Тут нема про що говорити, це був спонтанний порив душі", – прокоментував інцидент колишній журналіст.

За його словами, про Віденську конвенцію, яка присвячена недоторканості посольств іноземних держав, він дізнався лише після затримання поліцією. Водночас активіст шкодує, що йому довелося "нападати" на російське посольство в Таллінні, а не на МЗС у Москві.

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