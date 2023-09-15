"Мене розшукує СБУ": журналіст Бабченко пояснив свій скандальний пост

Днями журналіст Аркадій Бабченко заявив, що СБУ відкрила на нього кримінальне провадження. Служба безпеки повідомила, що ця інформація не відповідає дійсності.

Бабченко прокоментував 24 Каналу, чому він написав цей скандальний пост. Журналіст назвав свою заяву "занадто емоційною".

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"Занадто емоційний пост"

Аркадій Бабченко розповів, що побачив у базі поруч зі своїм прізвищем надпис "у зв'язку із кримінальним провадженням, порушеним Головним слідчим управлінням". Журналіст написав пост, у якому заявив, що "на нього висить орієнтування у прикордонників", а після перетину кордону його нібито мають "затримати і направити в Лук'янівське СІЗО для проведення досудових слідчих дій". Однак у СБУ повідомили, що справу на журналіста не заводили.

У 2018 році СБУ інсценувала "вбивство" Бабченка, щоб попередити справжнє. Зараз журналіст вважається свідком за цією справою, а не потерпілим, стверджує він.

Мабуть, вже 5 років висить пояснювальна записка, що якщо я захочу втекти, наприклад, до Росії, то, мабуть, щоб мене затримали на кордоні. Але ми намагались "пробити", чи можна мені в’їхати, через одне силове відомство, воно направило запит у прикордонну службу. Ми відправили мої дані, посвідку на проживання. Відкрилась моя сторінка, нам сказали, що "у нас на нього орієнтування",

– сказав Бабченко.

Журналіст пояснив, що коли він був на кордоні після чотирьох днів у дорозі, то не мав можливості та бажання подавати офіційні запити, пробувати, чи може він перетинати український кордон.

"Результатом цього став цей занадто емоційний пост, я це визнаю. Свою частину помилки я теж визнаю. Але я не розумію, чому з моїм прізвищем стоїть якийсь індекс. Я не можу в'їхати в Україну як будь-який росіянин. Але для чого мене додатково розшукувати, вести в СБУ, влаштовувати додаткові допити?" – додав він.

Що відомо про Аркадія Бабченка