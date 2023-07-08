Інакше "ми всі опинимося у війні": Байден пояснив, яким бачить шлях України до НАТО

Сполучені Штати Америки готові запропонувати Україні гарантію безпеки аналогічні тим, що надаються Ізраїлю, не зобов'язуючи Україну вступати до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив американський президент Джо Байден. За його словами, США готові взяти на себе десятирічне зобов'язання гарантувати безпеку Україні. У рамках цих гарантій передбачена військова та фінансова допомога, а також можливість спільного виробництва.

До теми Майбутнє України у НАТО: чи обговорять доленосне рішення на саміті у Вільнюсі

Ізраїльська модель

. Після повномасштабного вторгнення український уряд подав офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени Альянсу неодноразово наголошували на тому, що процес приєднання України до НАТО можливий лише після закінчення війни та досягнення стабільності.

Такі гарантії безпеки – це 10-річне зобов'язання, які беруть на себе США. Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва.

Поки триватиме процес вступу України в НАТО, а цей процес не є швидким, США готові гарантувати Україні безпеку за зразком Ізраїлю – якщо буде припинення вогню та мирна угода у війні з Росією,

– йдеться у статті.

Проте Україна продовжує прагнути отримати сигнал підтримки своєї членства в НАТО і сподівається отримати його на майбутньому саміті Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11 – 12 липня.

На що може сподіватись Україна