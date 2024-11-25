Багато людей йшло вулицею: постраждалі розповіли про удар росіян по Харкову

Зранку 25 листопада росіяни вдарили по центру Харкова ракетою С-400. Внаслідок удару постраждало 23 людини, більше 40 будинків зазнали пошкоджень.

Про деталі удару 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зауваживши, що станом на зараз 16 людей перебуває у лікарні. Росіяни завдали удар зранку, коли багато людей просто йшли на роботу.

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Постраждалі розповіли про удар росіян по Харкову

За словами кореспондентки, більшість людей просто йшли центром міста та отримали поранення склом. Частина мешканців Харкова перебували у Центрі надання адміністративних послуг. Ця будівля також постраждала внаслідок удару. Серед поранених є працівники ЦНАП, який зараз призупинив свою роботу.

Крім цієї будівлі також пошкоджена адміністрація району, житлові, комерційні будівлі, історична забудова міста та автомобілі. На жаль, вибух пролунав швидше на кілька секунд, ніж сигнал повітряної тривоги, тому люди не змогли швидко перейти в безпечні місця.

Мешканець пошкодженого будинку Вадим розповів, що в момент удару на місці перебувала його донька, яка дуже налякалась вибуху. В його будинку внаслідок удару вибило вікна.

Живі – це найголовніше,

– підкреслив він.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що цей удар є черговим прикладом російського терору. За його словами, харків'яни зранку прийшли отримати послуги у ЦНАП, а також багато мешканців міста просто їхали на роботу.

Черненко додала, що експерти вже вилучили рештки боєприпасу. Попередньо, окупанти вдарили по Харкову ракетою С-400. Однак експерти пізніше цю інформацію підтвердять або спростують остаточно.