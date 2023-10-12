У багатьох областях – повітряна тривога: росіяни могли запустити "Іскандер"

У низці областей України пізно ввечері оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про запуск ракети. Не покидай укриттів.

Власне, про загрозу ракетного удару стало відомо близько 21:00. Повітряну тривогу оголосили відразу у кількох областях, але невдовзі карта продовжила "червоніти" далі. Дізнайтеся, де була загроза ракетного удару.

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Росіяни могли запустити "Іскандер"

Станом на 21:00 повітряну тривогу оголосили у:

Херсонській;

Одеській;

Миколаївській;

Кіровоградській;

Черкаській;

Дніпропетровській;

і Донецькій (раніше) областях.

Спочатку близько 20:42 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку мешканців Херсонщини та Миколаївщини. А вже о 20:56 – Одещини. Через хвилину зазначили, що ракетна небезпека існує також для мешканців Черкащини та Кіровоградщини, а рівно о 21:00 – Дніпропетровщини.

Власне, моніторингові канали зазначили, що зафіксували ракету в Миколаївській області. Висловили припущення, що це міг бути "Іскандер-К", і що летів він у напрямку Кіровоградщини, Вінниччини. Ближче до 21 написали, що ракета змінила курс на Кіровоградщину, а через 10 хвилин додали, що невдовзі очікує на відбій.

Звернімо увагу, що вже о 21:07 Повітряні сили зауважили, що ракетна небезпека для мешканців Вінницької області.