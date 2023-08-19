У багатьох областях України повітряна тривога: пролунав вибух у Чернігові

У більшості областей України близько обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. У регіонах України існує загроза ракетного обстрілу з боку окупантів та застосування ударних БпЛА.

Повітряну тривогу на Півночі почали оголошувати близько 11:20. Під час тривоги звуки вибуху чули в Чернігові, пише 24 Канал. Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті, доки не буде оголошено відбій.

Дивіться також Росіяни вкотре намагалися атакувати Київщину дронами: чи є влучання та падіння уламків

За попередніми даними, окупанти могли завдати удару по Чернігову балістичним озброєнням.

Росія обстріляла центр Чернігова