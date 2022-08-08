У багатьох регіонах України – повітряна тривога: прямуйте в укриття
У багатьох регіонах України станом на 18:30 лунає повітряна тривога. Українців закликають відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.
Зауважте Маємо орієнтири та вдало їх реалізовуємо, – ОК "Південь" про знищення складів ворога
Про небезпеку сповіщають жителів:
- Житомирської області;
- Вінницької області;
- Київської області;
- Черкаської області;
- Кіровоградської області;
- Чернігівської області;
- Сумської області;
- Дніпропетровської області;
- Харківської області;
- Луганської області;
- Запорізької області.
Вранці окупанти випустили 4 ракет
Вранці 8 серпня у багатьох областях України пролунали сигнали повітряної тривоги. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти випустили з акваторії Чорного моря 4 ракети типу "Калібр". На щастя, сили ППО збили всі.
Сьогодні, 8 серпня, близько 10:00 із південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Протиповітряною обороною Повітряних Сил збито усі цілі,
– розповіли наші військові.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що одну ракету збили герої в Одеській області. Три інші – у центральних областях.
На жаль, уламки однієї ракети впали на цивільний об'єкт над Уманським районом. Постраждали 2 людей. Їх госпіталізували.