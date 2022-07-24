У багатьох регіонах України повторна повітряна тривога: ховайтесь в укриття

24 липня 2022 , 10:46
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В Україні вдруге за ранок пролунали повітряні тривоги. Цього разу сирени чули мешканці Півночі, Сходу, а також Центру нашої держави. Залишайтесь в укриттях.

російські військові продовжують загрожувати безпеці мирного населення України. Вдруге за ранок 24 липня у більшості областей України пролунали повітряні тривоги. Тож ми закликаємо не ігнорувати сирени та вирушати до укриття, адже це може вберегти вам життя.

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Де лунали сирени

  • Житомирська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Київська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Дніпропетровська
  • Харківська
  • Кіровоградська
  • Черкаська
  • Вінницька
  • Полтавська області

Нагадаємо, що з квітня повітряну тривогу оголосили на всій Луганській області. Що стосується Херсонської, то вона зараз перебуває під окупацією. І хоч сирен містяни не чують, але вибухи там лунають регулярно. 

Важливо! Ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – вирушайте негайно до укриття. Там слід перебувати доти, поки не буде сповіщення про відбій. Такий простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Ризик ракетних ударів високий

  • Зранку 24 липня вже лунали повітряні тривоги у більшості областей України. Тоді ж мешканці Хмельниччини повідомляли про вибухи та дим у небі. Невдовзі глава ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в області працювала система ППО.
  • Пізніше надійшла інформація про ворожі снаряди. Як з'ясувалось, у небі над Хмельниччиною вдалось збити три ракети типу "Калібр". Їх російські військові випустили з акваторії Чорного моря.

Додамо, що неспокійним ранок також був для мешканців Миколаєва. Там близько 04:00 пролунало відразу п'ять вибухів. Відповідну інформацію підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич. Тоді мешканців міста він попрохав не ігнорувати повітряну тривогу та залишатись в укриттях до її завершення.

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Автор: Назарій Лазур