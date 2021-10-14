Багатотисячна акція прихильників Саакашвілі у Тбілісі завершилася мирно

У грузинському Тбілісі близько 50 тисяч людей вийшли на акцію з вимогою звільнити Міхеіла Саакашвілі. Організатори – партія "Єдиний національний рух" заявила, що мітинг завершився мирно.

Голова політсили Никанор Мелія, звертаючись до учасників, заявив, що "зараз головне мобілізувати всі сили опозиції на другий тур місцевих виборів".

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Якщо влада сфальсифікує ці вибори, то на вулиці вийде набагато більше людей, ніж сьогодні,

– сказав він.

Акція завершиться мирно

Політик наголосив, що багатотисячна акція завершиться мирно.

"Влада чекає, що ми помилимося і почнемо кудись вриватися. Ми цього не зробимо і мирно повернемося до своїх домівок, а 30 жовтня дамо гідну відповідь", – додав Никанор Мелія.

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Повернення Саакашвілі в Грузію

Саакашвілі 27 вересня придбав квиток на літак до Грузії. Наступного дня він оприлюднив фотографію документа.

Вранці 1 жовтня грузинський політик показав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся і перебуває у Батумі.

Виявилося, що у Грузію він потрапив незаконно, перетнувши кордон у кабіні трейлера. Згодом політика заарештували.

У Грузії проти Саакашвілі відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.