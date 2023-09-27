Вогонь був з 2 боків: боєць ЗСУ розповів, як ліквідували окупантів в Андріївці та Кліщіївці
Після успіху ЗСУ районі Андріївки та Кліщіївки ворог стягує туди свої резерви. Проте українські сили продовжують просуватися вперед.
Військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський розповів 24 Каналу, що українське командування ухвалило правильне рішення здійснювати удари там, де у росіян є слабкі місця.
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Будуть заплутувати ситуацію
Водночас наша армія продовжує нарощувати на цій ділянці фронту свій потенціал та здійснювати прориви оборони окупантів.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
В Кліщіївці окупанти бились за кожну хату. Їх кидали на штурми і робили загороджувальні дії для унеможливлення їхнього відступу з цих будівель. Вогонь по них був з 2 боків – з боку української артилерії та наших штурмових груп та з боку російських загороджувальних загонів,
– відзначив військовослужбовець ЗСУ.
Зараз для росіян очевидно, що Кліщіївка та Андріївка є стратегічно дуже важливими, але вони не знають до кінця, наскільки їм вигідно нарощувати саме там потенціал. Адже наш наступ йде так само в районі Роботино та Вербового.
Військовослужбовець ЗСУ оцінив ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Відповідно ворог свої боєздатні підрозділи буде кидати туди, де для них ситуація буде найнебезпечнішою,
– підкреслив Антон Петрівський.
Українське ж командування, на його думку, має певні плани для заплутування ситуації. І в кінцевому результаті прорив відбудеться там, де росіяни будуть менш підготовленими до оборони.
Ситуація на Бахмутському напрямку
- Нагадаємо, що ЗСУ з 15 вересня звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка, які розташовані на відстані приблизно у 8 кілометрів на південь від Бахмута.
- Начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що завдяки звільненню Андріївки та Кліщіївки, наші захисники тримають під вогневим контролем трасу Горлівка – Бахмут. Ця дорога використовувалась окупантами для постачання їхнього угруповування у Бахмуті.
- Водночас одне з головних завдань ЗСУ на цьому напрямку – витіснення окупантів за річку Бахмутка. Адже Сили оборони вже пересунули підрозділи ворога за залізну дорогу. А далі необхідно їх відсунути за рубежі траси Горлівка – Бахмут.
- Раніше ворог намагався проводити атаки поблизу Кліщіївки та Андріївки. Адже ці населені пункти є "дуже болючими точками для ворога", за словами начальника пресслужби 26 артилерійської бригади Олега Калашнікова. Росіяни застосовували на цій ділянці фронту важку техніку та артилерію.