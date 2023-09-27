Вогонь був з 2 боків: боєць ЗСУ розповів, як ліквідували окупантів в Андріївці та Кліщіївці

Після успіху ЗСУ районі Андріївки та Кліщіївки ворог стягує туди свої резерви. Проте українські сили продовжують просуватися вперед.

Військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський розповів 24 Каналу, що українське командування ухвалило правильне рішення здійснювати удари там, де у росіян є слабкі місця.

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Будуть заплутувати ситуацію

Водночас наша армія продовжує нарощувати на цій ділянці фронту свій потенціал та здійснювати прориви оборони окупантів.

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В Кліщіївці окупанти бились за кожну хату. Їх кидали на штурми і робили загороджувальні дії для унеможливлення їхнього відступу з цих будівель. Вогонь по них був з 2 боків – з боку української артилерії та наших штурмових груп та з боку російських загороджувальних загонів,

– відзначив військовослужбовець ЗСУ.

Зараз для росіян очевидно, що Кліщіївка та Андріївка є стратегічно дуже важливими, але вони не знають до кінця, наскільки їм вигідно нарощувати саме там потенціал. Адже наш наступ йде так само в районі Роботино та Вербового.

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Відповідно ворог свої боєздатні підрозділи буде кидати туди, де для них ситуація буде найнебезпечнішою,

– підкреслив Антон Петрівський.

Українське ж командування, на його думку, має певні плани для заплутування ситуації. І в кінцевому результаті прорив відбудеться там, де росіяни будуть менш підготовленими до оборони.

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