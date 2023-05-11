Найгірший для Росії сценарій: Пригожин виє через успіх ЗСУ у Бахмуті

Євгеній Пригожин продовжує істерикувати через від'ємний успіх вагнерівців біля Бахмута. "Кухар Путіна" заявив, що ситуація там розвивається за "найгіршим для Росії сценарієм".

Істерика Пригожина не зупиняється. Раніше він почав верещати про те, що ЗСУ вже начебто розпочали контрнаступ біля Бахмута.

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Ватажок вагнерівців заявив, що російські військові просто тікають з позицій. До слова, ще 10 травня "кухар Путіна" бідкався, що вагнерівців можуть оточити в Бахмуті.

Тепер же він наголосив: події розгортаються по найгіршому з можливих сценарію для Росії. Країна-терористка зазнає колосальних втрат та не може реалізувати жодну зі своїх цілей. Чим далі – тим гірше для Росії.

Ситуація на флангах складається за найгіршим із прогнозованих сценаріїв,

– бідкається Пригожин.

Що відбувається біля Бахмута

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські воїни продовжують героїчні бої за Бахмут. Зокрема, на окремих ділянках Бахмутського напрямку ворог відступив на 2 кілометри. Українські герої дають відсіч російським окупантам та не дають ворогу просунутися.

Сирський відзначив зусилля герої 3-ї окремої штурмової бригади, яка завдала потужного удару загарбникам.