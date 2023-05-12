Ворог втрачає ініціативу, відступає, тікає: у ЗСУ описали зміни на Бахмутському напрямку

Запеклі бої за Бахмут тривають. Завдяки активній обороні українські військові змогли відкинути окупаційні війська на відстань до 1,5 кілометрів. Знищення росіян продовжується.

Завдяки героїчній та систематичній боротьбі Збройних Сил України зараз можливо спостерігати за відступом росіян із позицій. Про це 24 Каналу розповів Сергій Череватий – речник Східного угруповання ЗСУ.

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Росіяни втрачають ініціативу

На Східному напрямку Бахмутський залишається найактивнішим з усіх. За минулу добу 11 квітня ворог завдав 426 ударів по українських позиціях. Для цього використовували різні РСЗВ. Крім того, було 12 авіаударів.

Втім у результаті активної оборони наші підрозділи на півночі та півдні Бахмутського фронту змогли відкинути окупантів на відстань від 55 метрів до 1,5 кілометра.

Ворог намагається перегруповуватися. Найбільше у самому Бахмуті. Проте він втрачає ініціативу завдяки багатомісячній грамотній оборонній операції. (ЗСУ – 24 канал) правильно розрахували сили та засоби, максимально використовували наявну техніку радянського зразка та отриману від партнерів, інтегруючи все в єдину систему,

– зазначив Сергій Череватий.

Українським військовим вдалося досягнути головного – вибити бойовий наступальний потенціал росіян. А також завдати їм величезних втрат в живій силі й техніці. Відтак зламати бойовий дух ворога та суттєво понизити його морально-психологічний стан.

"Тим самим готуємо їх до наступного розвитку подій. Коли визначить Верховний Головнокомандувач та військово-політичне керівництво країни, щоб доламати йому (ворогу – 24 Канал) хребет і викинути з нашої території", – підкреслив Череватий.

Сергій Череватий про успіхи ЗСУ у Бахмуті: дивіться відео

Регулярна армія не допомагає

Регулярні війська Росії на певних ділянках відступають на різну глибину. Крім того, багато із них потрапляють в полон.

Вони, м'яко кажучи, не взірець стійкості та мужності. Тому це все не просто так. А знову ж, завдяки неймовірній героїчній боротьбі українських воїнів. Системно знищуючи не зовсім грамотно наступаючого ворога на Бахмутському напрямку, ми поступово переломлюємо ініціативу,

– наголосив речник Східного угруповання ЗСУ.

Втеча регулярної армії з позицій не була добре організованою. Вони відступали та втрачали техніку. До речі, 3-тя штурмова бригада опублікувала відеорозмови з полоненими, де вони це описують. Крім того, вони показали унікальне відео зі штурмом позицій ворога.

За словами Череватою, найорганізованішими на Бахмутському напрямку були вагнерівці. Проте результатів ПВК досягала фактично кривавою дисципліною – через побиття, розстріли тощо.

Варто зауважити, що вагнерівців значно поменшало, тому їй доукомплектовують мотострілецькими бригадами регулярних військ. Але, як можна зрозуміти з останніх подій, це дуже умовне "підсилення".

Бахмутський напрямок: головне на сьогодні

За 11 квітня відбулось 40 боєзіткнень, внаслідок яких ЗСУ ліквідували 199 окупантів; 224 – зазнали поранень; 15 – потрапили в полон.

Крім того, було знищено:

3 танки Т-72,

БМП;

3 гармати МСТА-Б;

5 складів з боєприпасами;

БПЛА.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у Бахмуті окупанти продовжують наступ. Протягом минулої доби ворог вів безрезультатні наступальні дії у напрямку Ступочок. Бої у самому місті тривають. Від авіаударів постраждали населені пункти Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка та Нью-Йорк.