Є відчуття, що все посипалося або дуже скоро посиплеться, – військовий про поведінку росіян

Росіяни не можуть досягти успіху у Бахмуті, натомість зазнають шалених втрат. Однак вони не відмовляються від спроб застосовувати інші підходи.

Так, окупанти намагаються застосувати такі тактичні прийоми, як контрнаступ. Про це 24 Каналу сказав командир підрозділу аеророзвідки "TERRA" Микола Волохов.

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Росіяни були не готові

Раніше окупанти наступали і, якщо просувалися, закріплювалися, розгортали плацдарм для нового наступу і продовжували тиснути. Зараз вони почали грати по-іншому. Росіяни втратили територію, яку раніше захопили, і намагаються перейти до контрнаступальних дій задля відновлення свого положення.

Підтягують резерви, танки, намагаються підтягнути піхоту якомога ближче до наших позицій. Поки що у них не вдається,

– констатував військовослужбовець.

Волохов запевняє, що не варто недооцінювати ворога і думати, що він слабкий. Краще вважати, що він сильний, і помилитися, ніж навпаки. Але, на думку бійця, росіяни були не готові. Ті втрати, яких їм завдають наші ЗСУ – і в піхоті, і в техніці, і в авіації, і в засобах РЕБ – є колосальними.

І під час наших наступальних дій були не готові, і після наших наступальних дій я не відчув від них якоїсь реакції, яку можна було б назвати достойною,

– стверджує командир підрозділу аеророзвідки "TERRA".

Як зауважує боєць, своєчасного висунення резервів для забезпечення оборони не спостерігалося. І після того, як їхні позиції були втрачені, своєчасного накопичення нових сил для контратаки та артилерійської відповіді на дії українських військ також не відбулося.

"У мене складається таке враження, що в них або вже все посипалося, або посиплеться найближчим часом", – вважає Волохов.

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Чому Пригожин волає про шалені втрати та снарядний голод

Очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин визнає, що втрати у живій силі катастрофічні. Це правда, проте росіяни постійно втрачали велику кількість бійців.

Для їхньої тактики ведення війни – це взагалі нормально. Кидатися м'ясом, не жаліти особовий склад, з розрахунком на те, що у них його дуже багато, тому у будь-якому випадку має вистачити,

– говорить Волохов.

Щодо слів Пригожина про снарядний голод, зазначає командир, це пов'язано з тим, що росіяни взяли надто високу планку, але нічого не виходить, тому вони намагаються свої неуспіхи "спихнути" на когось.

"Це буцімто не "Вагнер", а регулярні війська, російська влада, чиновники, бюрократія, корупція заважають їм дотримати своїх слів, що вони нікуди не підуть, а візьмуть Бахмут", – пояснив Волохов.

Водночас захисник акцентував, що з проблемою нестачі боєприпасів на війні стикаються усі сторони. Про це говорять і артилеристи, і піхота.

"У нас їх було недостатньо, у нього (Пригожина – 24 Канал) їх було недостатньо, їх зажди буде недостатньо. При цьому ми відвоювали 2 кілометри, а вони – здали. Різниця лише у цьому", – підсумував командир підрозділу аеророзвідки "TERRA" Микола Волохов.

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