Героїчна оборона Бахмута, – у Пентагоні розставили крапки над "і" щодо своєї позиції

Ллойд Остін повідомив, що у Штатах підтримують рішення Володимира Зеленського щодо Бахмута. Очільник Пентагону наголосив: українці у цьому місті роблять щось надзвичайне.

"Рамштайн 10" відбувся 15 березня. Олексій Резніков заявив, що він налаштований оптимістично. Під час засідання мовилося, зокрема, про посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака".

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Як Ллойд оцінює оборону Бахмута

Очільник Пентагону наголосив, що у районі Бахмута українці зробили щось надзвичайне. Російські окупанти намагаються захопити місто вже 7 місяців. Водночас ворогу не вдалося досягнути успіху. Усе – завдяки старанням воїнів ЗСУ.

Щодо значущості цього міста. Президент Зеленський веде свою боротьбу, він залучений конкретно у прийнятті рішень щодо того, що важливо, а що не важливо для оборони. Якщо Зеленський скаже, що треба перегрупуватися, то це не означає, що війну програно,

– наголосив Ллойд.

Він додав, що це українці ухвалюватимуть рішення, де їм залишатися та як довго вести оборону. Штати підтримають будь-яке рішення Зеленського.

Окрім того, очільник Пентагону наголосив: у війні Росії з Україною настав переломний момент. Міжнародна коаліція має забезпечити Україну усім необхідним для боротьби з російською агресією.