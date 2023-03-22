Дуже "гаряча" ніч: прикордонники блискуче відбили штурм вагнерівців у Бахмуті

У ніч на 22 березня вагнерівці намагалися штурмувати опорний пункт українських прикордонників у промзоні Бахмута. Герої блискуче відбили ворожу атаку.

Бахмут залишається найгарячішою точкою фронту. Для російських окупантів ситуація там стає все гіршою. До слова, у міноборони Великої Британії вважають, що ЗСУ біля міста почали локальний контрнаступ.

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Деталі атаки вагнерівців

Вагнерівці намагалися штурмувати опорний пункт українських прикордонників у промзоні Бахмута. Щоб зупинити атаку, прикордонники розпочали ближній бій.

Стрілецькі сутички тривали майже ніч, прорвати оборону "вагнерівці" не змогли. Вогонь зі стрілецької зброї захисників поранив п'ятьох загарбників, а ще одного – ліквідував,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський відвідав передові позиції воїнів

Володимир Зеленський 22 березня відвідав передові позиції українських воїнів на Бахмутському напрямку. Український лідер подякував героям та вручив їм нагороди. Захисники доповіли президенту про оперативну ситуацію, а також – перебіг бойових дій на ділянці фронту.

Також президент відвідав госпіталь, де перебувають поранені українські герої. Зокрема, воїни, які брали участь у героїчній обороні Бахмута.