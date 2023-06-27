Вагнерівці ганебно втекли: у ЗСУ розповіли про ситуацію поблизу Бахмута

Під Бахмутом, який росіяни намагалися захопити не один місяць поспіль, сьогодні ініціатива перебуває в руках захисників України. Натомість вагнерівці звідти накивали п'ятами.

Ба більше, сьогодні Сили оборони поблизу східного міста продовжують чинити тиск на росіян та вибивати його північному та південному флангах. Про це в етері телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Склад ворожих сил на Сході змінився, – боєць розповів, чи вплинуло це на хід війни

Прогрес захисників на Бахмутському напрямку

Так, станом на 26 червня лише за добу на Бахмутському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Росіяни активно обстрілювали українських захисників, зокрема, завдали 2 авіаудари.

Натомість Сили оборони:

ліквідували 153 окупантів,

поранили 203 росіян,

взяли в полон 6 осіб.

Зазнали росіяни втрати й у техніці, адже українські воїни змогли знищити 2 самохідні установки, 13 одиниць артилерійських засобів, БМД, 4 БпЛА, 1 пункт управляння БпЛА та протитанковий ракетний комплекс.

Вагнерівці – все

Також Сергій Череватий повідомив, що сьогодні немає інформації про присутність у районі Бахмута найманців ПВК "Вагнер". Вони не просто відійшли, а накивали п'ятами.

Ні, вони (вагнерівці – 24 Канал) звідти вийшли, а точніше – ганебно втекли. Головною діючою силою там зараз є повітряно-десантні підрозділи противника. І це чіткий маркер, наскільки для них важливо утримати Бахмут,

– сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Наразі замість вагнерівців на цьому напрямку діють регулярні війська країни-окупантки, а саме повітряно-десантні та піхотні підрозділи Росії. Також там є окупанти з інших російських більш дрібних приватних військових компаній, зокрема, ПВК "Факел", "Патріот", "Ветерани", а також штурмові роти "Шторм-Z".

Мінус майже 600 окупантів та 90 одиниць російської техніки

Зазначимо, що станом на 27 червня ЗСУ з початку повномасштабної війни зуміли ліквідувати понад 226 тисяч російських загарбників. При цьому за останню добу до них доєдналися 590 окупантів.

Щодо втрат у техніці, то, згідно з даними Генштабу, Росія втратила:

5 танків (загалом 4036 одиниць),

14 бойових броньованих машин (7834),

28 артилерійських систем (4083),

2 РСЗВ (626),

1 засіб ППО (386),

10 БпЛА оперативно-тактичного рівня (3492),

2 крилаті ракети (1261),

21 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн (6772),

6 одиниць спеціальної техніки (563).



Втрати Росії станом на 27 червня / Інфографіка Генштабу