Різниця між знімками – 6 місяців: як виглядають околиці Бахмута із супутника
Джерело:The New York Times
На нових супутникових знімках з Бахмута видно величезні руйнування як міста, так і його околиць. Зокрема, й мости через річку Бахмутівка.
Останні знімки за кілька тижнів демонструють наскільки зруйнована інфраструктура міста. Бомбардування й вуличні бої лишили свої сліди на житлових будинках і підприємствах.
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Як виглядають околиці Бахмута
На знімках від 6 березня, які зробила компанія Maxar Technologies, видно, що мости через річку Бахмутівка зруйнували. Річка розділяє місто і може бути використана Україною як оборонна лінія для стримування наступу Росії.
Зруйновані мости через річку Бахмутівка / Фото Maxar Technologies
Найбільш серйозні пошкодження видно на східній та південній частині міста. За останні декілька тижнів у цих районах зруйнували велику кількість інфраструктури.
Південні околиці міста / Фото Maxar Technologies
Місто Бахмут із супутника / Фото Maxar Technologies
У соцмережах Генштаб ЗСУ також опублікував супутникові знімки з різницею у 6 місяців. З них видно, що постійні обстріли нищать не лише інфраструктуру, а й природу Бахмута. Всі поля усіяні вирвами від розірваних снарядів.
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Окупанти підірвали літак-символ Бахмута. Пам'ятник МіГ-17 був розташований у південно-західній частині Бахмута. Українські воїни часто робили знімки на фоні цього пам'ятника, можливо саме тому окупанти вирішили його знищити.
- На Бахмутському напрямку точаться запеклі бої. Однак за останній тиждень ситуація дуже змінилася. Завдяки вдалим контратакам ЗСУ змогли відбити північний та південний фланги, якими росіяни намагалися оточити Бахмут.
- В Офісі Президента заявили, що Росія втрачає під Бахмутом в 5–7 разів більше військових, ніж Київ. За його словами, нараховують близько 40 тисяч убитих і поранених за сім місяців у Бахмуті.