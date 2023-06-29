Надзвичайно важливий напрямок: як можуть розвиватися події у Бахмуті

Українські військові зараз впевнено просуваються в напрямку Бахмуту. Основне завдання – вирівняти лінію фронту на північному та південному фланзі.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський. Ворог не має намірів відступати від Бахмуту, але наразі це лише плюс для української сторони.

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"Для нас це створює дуже добрі передумови нанесення вогневого ураження по противнику, який опинився, за словами генерала Сирського, в пастці в самому населеному пункті", – зазначив Сергій Грабський.

Однак, назвати це місце населеним пунктом вже важко, адже від нього мало залишилось.

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Чим більше їх тут, тим легше на інших напрямках

За словами Сергія Грабського, наразі ворог не має змоги "перекинути" частину ворожих військ з Бахмутського напрямку. Через те, що тиск української сторони настільки сильний, що ворог не може залишити свої позиції. По суті вони зараз в пастці.

Та кількість військ противника, яка намагається утримати позиції на цьому напрямку є ключовим показником ефективності наший дій. Тому що ця кількість противника, внаслідок тиску з нашої сторони, не може бути використана на інших напрямках,

– сказав Сергій Грабський.

Також така ситуація значно полегшує завдання нашим підрозділам, які здійснюють наступальні операції в інших районах лінії фронту.

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