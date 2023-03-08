Не можемо виключати, що Бахмут найближчим днями впаде, – генсек НАТО
Джерело:НАТО
Українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями. Однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, прибувши на зустріч міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі.
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Захід має збільшити військову підтримку
За його словами, є ймовірність падіння міста найближчими днями.
Столтенберг наголосив, що Захід має посилити допомогу Україні, щоб ймовірна втрата Бахмуту не стала переломним моментом у війні.
Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну,
– наголосив він.
Він зазначив, що останні декілька місяців довкола Бахмута точились запеклі бої, при цьому Росія кидала на цей напрямок все нову живу силу і техніку.
"Те, чого Росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Вони зазнали великих втрат. Але водночас ми не можемо виключити, що Бахмут врешті-решт може впасти в найближчі кілька днів", – сказав Столтенберг.
Яки ситуація у Бахмуті: головне
- В Інституті вивчення війни зазначали, що росіянам бракує механізованих сил для просування у Бахмуті. Уже більш як пів року загарбники намагаються прорвати оборону Збройних Сил на цьому напрямку, однак їм не вдається це зробити.
- Окрім того, аналітики констатували, що у ворога проблеми зі штурмовими загонами. Власне, вони занадто малі для того, аби здійснювати ефективні наступальні операції.
- Увечері 7 березня президент Володимир Зеленський сповістив трагічну новину про загибель Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Він загинув у бою під Бахмутом.
- Намагаючись понад 7 місяців захопити місто, окупанти зазнають там величезних втрат. У розвідці розповіли, що окупанти скаржаться на своє командування, якому байдуже на втрати.
- Скиглить російський військовий й через відсутність ротації. З'ясувалося, що деяким щасливчикам вдалося протриматися на фронті уже рік.