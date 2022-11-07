І по мертвих, і по живих: у мережі показали наслідки обстрілу росіян у Бахмуті

7 листопада 2022 , 21:15
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Джерело:

Saint Javelin

Найгірша ситуація на Донбасі зараз саме біля Бахмута. Окупанти нещадно обстрілюють місто та прилеглі території. Стріляють як і по живих, так і по мертвих українцях.

Так, у мережі з'явилося фото з Бахмута. На ньому чітко видно, що російські загарбники обстріляли кладовище.

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Не дають спокою навіть мертвим

Посеред кладовища у Бахмуті видніється глибока вирва. Поруч можна побачити розтрощені внаслідок обстрілу надгробки – російські загарбники не дали спокійно спочити навіть мертвим українцям.


Кладовище у Бахмуті / твітер Saint Javelin

Що зараз відбувається у Бахмуті

  • Біля Бахмута зараз йдуть найзапекліші бої. Окупанти не шкодують ні сил, ні резервів, щоб захопити населений пункт.  Штурмувати Бахмут намагаються вагнерівці та російські в'язні. Місто обстрілюють з різних видів озброєння, навіть фосфорними снарядами.
  • На Бахмутському напрямку окупанти просувались, але досягнувши гіпсового кар'єру та заводу "Кнауф", зупинитись і навіть місцями відійшли.
  • Щодоби біля Бахмута вдається ліквідувати від 70 до 100 ворогів. Ще більше є поранених.
  • Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що наші воїни стоять і тримають рубежі попри маневрову війну. Ворогу не вдається суттєвий прорив.

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Автор: Анастасія Кушпіт