Бояться близько під'їжджати на техніці: як ЗСУ дошкуляють росіянам у районі Бахмута

Росія активно штурмує Бахмут та навколишні населені пункти з липня 2022 року, у грудні наступ посилився. Російські окупанти вигадують нові способи, як протидіяти українським військовим.

Командир підрозділу TERRA Микола Волохов на позивний "Абдула" розповів 24 Каналу курйозну історію, яка недавно трапилася з його підрозділом. За його словами, окупанти дедалі рідше під'їжджають на техніці до лінії зіткнення.

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Як воїни завдають клопоту росіянам

Підрозділ бійця відкинули техніку окупантів від лінії розмежування. Українські воїни за допомогою безпілотників створили передумови, за яких росіяни бояться під'їжджати на БТР. Якщо наважуються – техніка разом з особовим складом одразу перетворюються на попіл. Тому російські окупаційні війська висаджують піші десанти на досить значних дистанціях від лінії зіткнення.

З кумедного можу розповісти, що нещодавно окупанти зварили чи знайшли таку собі "черепашку" у вигляді ванни. Під неї залізли восьмеро людей і так пересувалися. Вразити їх, на жаль, не вдалося. Вони, мабуть, гадають, що їх врятувала ця ванна. Проте насправді була погана літальна погода й важко було працювати FPV-дронами. Вони намагаються будь-що придумати, щоб якось просуватися. Важко, але тримаємося. Взимку взагалі складно воювати,

– наголосив "Абдула".

Раніше під час гарної погоди українські військові FPV-дронами контролювали ситуацію та коригували артилерію, тоді справи в окупантів були кепськими та їм не вдавалося підійти. Зараз ситуація змінилася: під час негоди росіяни стали більшими групами підходити, що створює проблеми для воїнів. Водночас, загарбники втомлюються, бо йдуть до лінії зіткнення понад 3 – 5 кілометрів з десятками кілограмів спорядження.

Командир 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Артем Ілюхін наголосив, що російські військові намагаються штурмувати з північної околиці Бахмута в напрямку Часового Яру та намагаються вийти на населені пункти Богданівка та Григорівка.

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