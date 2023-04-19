Чому дуже важливо тримати Бахмут та яку нову тактику росіяни застосовують: пояснення ЗСУ

Збройні Сили України продовжують тримати оборону у місті-фортеці Бахмут. Наші війська стримують та перемелюють значні сили російських загарбників.

Про це заявив командир окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ полковник Дмитро Заворотнюк. За його словами, підрозділи бригади виконують бойові завдання, як у самому Бахмуті, так і біля нього.

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Чому дуже важливо тримати Бахмут

Як розповів Заворотнюк, Бахмут потрібно тримати, оскільки там ЗСУ стримують та перемелюють значні сили російських окупантів, які у випадку нашого відступу будуть кинуті на інші напрямки і продовжать наступ на українські міста.

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За словами Заворотнюка, у Бахмуті українські захисники зіткнулися з війною дещо іншого характеру, ніж бачили раніше. Так, терористи атакують переважно малими групами по 5 – 6 осіб, які під прикриттям артилерії намагаються проникнути в наші бойові порядки та вступити в контактні стрілецькі бої.

Ми відповідаємо тим же і тут ключовим є саме рівень бойової підготовки, злагодженість підрозділу та мотивація особового складу. Я пишаюся, що з цим у нас в бригаді все гаразд, адже всі розуміють, що ворога потрібно зупинити та знищити!

– наголосив полковник.

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