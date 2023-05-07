Це їхній головний метод, – Череватий розповів про тактику окупантів у Бахмуті

Вагнерівці очікувано не залишають місто Бахмут. Як і з початку їхніх активних наступальних дій, так і зараз, вони використовують одну тактику, яка дозволяє їм хоч якось просуватися вперед.

Для того, аби захопити місто та продемонструвати хоч якусь перемогу, вагнерівці застосовують усі наявні засоби та сили. Про це 24 Каналу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Дивіться також Не лише під час авіанальотів: у ЗСУ розповіли, як росіяни використовують фосфор у Бахмуті

Активність росіян не збільшується, але продовжується

ПВК "Вагнера" залишається у Бахмуті, попри попередні заяви Євгєнія Пригожина про вихід з міста через нібито брак снарядів. Тактика піхотного валу та закидання живою силою у вагнерівців залишається незмінною.

Тактика залишається, тому що в принципі це їхній головний метод – невеликі тактичні групи, особливо в міській забудові. Інакше насправді там не повоюєш, бо великі групи помітніші, особливо в умовах масового використання БпЛА для спостереження. Тому вони бігають маленькими групами,

– розповів Сергій Череватий.

Крім того, росіяни використовують важку бронетехніку для руйнування багатоповерхівок та інших забудов. Це чи не єдине, що дозволяє їм просуватися вперед.

"Вони, звичайно ж, фактично знищили місто, лише за минулу добу (6 травня – 24 Канал) було майже 500 ударів. Використовують як артилерію для знищення, так і бронетехніку. Для того, щоб за будь-яку ціну взяти Бахмут, вони насправді використовують усі наявні засоби", – зазначив Череватий.

За його словами, окупантам зараз немає що показати до "сакральної дати" – 9 травня. За десять місяців боротьби районний центр може стати для російської армії найбільшим здобутком на цьому напрямку. Не можна сказати, що активність загарбників збільшилась у зв'язку з новим "дедлайном", вона просто продовжується.

Амплітуда боїв у Бахмуті майже не змінюється.

Сергій Череватий про головну тактику вагнерівців у Бахмуті: дивитись відео

Ситуація у Бахмуті залишається напруженою