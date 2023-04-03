Узяття адміністрації не означає взяття міста, – військовий експерт про заяву Пригожина з Бахмута
Бойовики з ПВК "Вагнера" опублікували відео, де розповідають, що вони захопили міську адміністрацію Бахмута. Зараз в місті тривають запеклі бої.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, це вже чи не третя заява ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина, що він от-от захопив місто. Той навіть додумався сказати маячню, що "де-юре" Бахмут під контролем Росії.
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Хочу його розчарувати. В жодному міжнародному нормативно-правовому документі немає такого, що, коли ти захопив адміністрацію, то захопив місто. Все лише в його фантазіях,
– зауважив Крамаров.
Яка ситуація в Бахмуті
Як наголосив Крамаров, в Бахмуті тривають запеклі бої. У бойовиків з ПВК "Вагнера" колосальні втрати, а їх все менше підтримують з боку міністерства оборони Росії. Тому, ймовірно, зараз Пригожин постійно говоритиме, що Бахмут от-от буде захоплений.
Пригожин зараз буде "героїчно" захоплювати Бахмут по кілька разів на тиждень, щоб продемонструвати хоча б якийсь свій військово-політичний капітал. Загалом зараз в місті така ж ситуація, як минулого тижня. Весь центр міста – по суті, зона бойових дій. Йдуть стрілецькі бої на дистанції 100 – 150 метрів,
– зазначив Крамаров.
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Крім того, ворог продовжує активно застосовувати артилерію. Окупанти буквально знищують місто.
Що відбувається в Бахмуті: коротко
- Російські окупанти досі намагаються захопити Бахмут. Відомо, що українські захисники відбили 20 ворожих атак в місті. Але, за даними карти DeepState, ворог, ймовірно, зайняв центральну площу біля місцевої адміністрації. Зараз тривають активні бої.
- Як повідомила 2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ситуація в Бахмуті досі дуже напружена. Ворог використовує як вагнерівців, так і підрозділи десантників.
- Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс зауважив, що з початку боїв за Бахмут були знищені або поранені близько 30 тисяч російських окупантів.