Підбито рекордну кількість танків ворога, – боєць ЗСУ про важкі бої біля Бахмута

Ситуація на Бахмутському напрямку стабільно важка, але контрольована. Ворог накопичив тут значну кількість техніки та особового складу.

Про це 24 Каналу розповів боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко. За його словами, Бахмут та його околиці зараз є чи не найгарячішою точкою на фронті.

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Як наголосив Лисенко, окупанти перекинули на Бахмутський напрямок значну кількість особового складу та військової техніки. Але українські захисники послідовно винищують російських окупантів. Нещодавно там був рекорд з кількості підбитих танків.

Якщо рік тому ми бачили танки і намагалися їх стримати, то зараз доводиться вдень по 3 – 4 таких атаки відбивати. В нас зараз рекордна кількість за більш ніж 1,5 року підбитих ворожих танків. Працюємо,

– підкреслив Лисенко.

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Особливо напружена ситуація на Лиманському напрямку. Однак українські військові стоять на своїх позиціях та відбивають атаки ворога. У захисників бойовий настрій. Триває посилене знищення окупантів.

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