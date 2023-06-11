Ініціатива на нашому боці: боєць ЗСУ розповів, що відбувається на Бахмутському напрямку

Росіяни ніяк не змінюють тактику ведення боїв. Натомість ЗСУ ретельно аналізують власні дії, аби ефективніше нищити ворога. Це, зокрема, допомагає їм просуватися на Бахмутському напрямку.

Сьогодні на околицях Бахмута ситуація є динамічною. Основні дії ЗСУ щодо відновлення територій зараз на паузі через погодні умови. Про це 24 Каналу розповів Родіон Кудряшов – заступник командира тактичної групи "Азов".

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ЗСУ у стійкій обороні

Поки українські військові намагаються закріпитися на захоплених позиціях і переходити далі до тиску на ворога.

Основне, що ми маємо розуміти, ініціатива на боці ЗСУ. Це означає, що ми бачимо ворога з повітря, контролюємо ворога за допомогою артилерії, а всі піхотні спроби ворога прорватися закінчуються нічим,

– зазначив Родіон Кудряшов.

У самому Бахмуті сили оборони виконують завдання стійкої оборони для стримання росіян. Жодного шансу просунутись окупантам не дають.

"На Бахмутському напрямку справді складна та динамічна ситуація, але можна вважати, що її повністю контролюють Збройні Сили", – наголосив військовий.

Родіон Кудряшов розповів про успіхи ЗСУ на околицях Бахмута: дивіться відео

Тактика не змінюється

З початку повномасштабного вторгнення росіяни застосовують одну тактику і дотримуються її й досі. Мовиться про масовані атаки піхоти, що використовували ще з часів Радянського Союзу. Ними активно послуговувались і вагнерівці у Бахмуті.

Втрати, яких зазнали ПВК "Вагнера", були завдяки такому керівництву. Така ж тактика дій присутня на цьому напрямку й зараз. Управління не міняється,

– підкреслив боєць ЗСУ.

Натомість спектр засобів, які використовує російська армія, доволі великий. Починаючи від автоматичних гранатометів і закінчуючи великими гаубичними снарядами.

Скиглення Євгена Пригожина про "снарядний голод" – це брехня. За словами військового, дефіциту на фронті в росіян як у снарядах, так і в засобах, на жаль, немає.

Хто зараз воює у Бахмуті

Назагал ситуація з військовими окупантами в Бахмуті не змінилася. Там воюють ті ж сили, які воювали. Змінились хіба що назви цих формувань.

Найбільшу роль відігравала ПВК "Вагнера" разом з регулярними військами. Тож з відходом вагнерівців, які втратили боєздатність, ініціативу переймають "регулярники" збройних сил Росії,

– повідомив Кудряшов.

Крім того, для укріплення надіслали й новостворені ПВК, серед них "Шторм Z".

На думку заступника командира тактичної групи "Азов", частина вагнерівців все ж залишилась у Бахмуті. Є маленькі загони, які не відіграють суттєвої ролі. Тому назагал можна вважати, що ПВК Євгена Пригожина все ж відійшла.

"Але ставлю знак оклику. Вагнерівці не те що виконали задачу і відійшли на ротацію. ПВК "Вагнера" втратила боєздатність через якісне ураження ЗСУ. Вони змушені були вийти для певного відновлення та переукомплектації", – наголосив військовий.

За офіційними даними, ПВК "Вагнера" втратила понад 20 тисяч осіб лише вбитими. Половина з них – це ув'язнені.

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