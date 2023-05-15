Артилерія ЗСУ розстрілює окупантів у Бахмуті, – полковник запасу ЗСУ

Впродовж кількох днів українські військові мають успіхи на Бахмутському напрямку. Хоч росіяни поки не відступають з міста Збройні Сили продовжують знищувати тих, хто намагається рухатись у самому Бахмуті.

Українські військові продовжують поступово просуватися у Бахмуті. Водночас Росія спрямовує в місто ДШВ, адже Євгеній Пригожин та його вагнерівці більше не можуть впоратись самі. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Росіяни не відступають, але ЗСУ мають успіхи

У Міністерстві оборони України заявили, що на Збройні Сили уже кілька днів активно просуваються у Бахмуті. Втім росіяни продовжують підтягувати туди десантно-штурмові загони.

Десантуру перекидають в саме місто для того, аби допомогти злочинній організації Пригожина витиснути українські війська із західних частин Бахмута. В той час українські військові виконують тактичні дії для відтиснення росіян з висоток довкола Бахмута. Бахмут, як амфітеатр, оточений висотами,

– зазначив Роман Світан.

Українська артилерія розстрілює російські частини, які намагаються рухатись перебіжками між укріпрайонами міста. Попри це, тиск росіян в Бахмуті росте знову. Вони не залишили місто та поки не відступають звідти.

"Пригожин не може впоратись сам. ПВК зменшується, тому туди перекидають лінійні російські частини для різних завдань. З одного боку – завданням може бути допомога Пригожину, а з іншого боку – відтиснення його до українських частин. Не дадуть йому вийти, як би він не хотів", – підкреслив Світан.

Ймовірно, кінцем для Євгєнія Пригожина та ПВК "Вагнера" стане знищення українськими військовими. Пізніше ЗСУ доведеться боротися з регулярними військами Росії. Власне, це частково відбувається і зараз на висотах довкола Бахмута. Крім того, українські військові рухаються по висотах з півдня в район Кліщіївки.

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У росіян відсутня воєнна логіка

Захоплення Бахмута з військової точки зору потрібно було росіянам для того, щоб перетворити його на плацдарм для руху в сторону слов'янсько-краматорського угруповання.

Це український укріпрайон. Але його можна було взяти лише оточивши, тобто зокрема з півночі. Ми ще 9 місяців тому зрізали ізюмський виступ, який "нависав" з півночі. Найімовірніше, Пригожину про це просто не сказали. У нього кругозір дуже маленький, тому він навіть не знає, що знялось це завдання,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Немає жодного стратегічного сенсу виходити з півдня під Слов'янськ і Краматорськ. Адже ці міста неможливо оточити. Крім того, водопровід, який йде зі Слов'янська в Донецьк знищений самими ж росіянами.

"Є повна відсутність стратегічного завдання та неможливість виконати оперативне завдання по утриманню міста. Зараз вони виконують тактичне завдання і топчуться по зруйнованому місту", – пояснив Світан.

В тому, що роблять російські військові може бути хіба медійний чи політичний сенс. Натомість воєнної логіки у діях росіян на Бахмутському напрямку немає.

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