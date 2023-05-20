"Жорстокі бої за кожен метр міста-фортеці": ССО показали кадри з понівеченого Бахмуту

Майже 10 місяців тривають пекельні бої за Бахмут. Російські загарбники не полишають спроб окупувати українське місто, однак, наші оборонці дають потужну відсіч агресору.

Кадри з Бахмуту оприлюднили ССО. Жорстокі бої за буквально кожен метр українського міста-фортеці тривають, пише 24 Канал.

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Українські воїни показали кадри з Бахмуту

Зруйноване ворогом місто зняли оператори одного з центрів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Жодне відео, зняте у Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним з найгарніших міст Донеччини,

– наголосили в ССО.

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Жорсткі бої за Бахмут: дивіться відео

Окупанти перетворюють Бахмут на попіл

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські воїни в Бахмуті утримують рубежі району "Літак". На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої.

Країна-агресор не може перемагати якістю. Тож збільшила присутність військ на цьому напрямку на декілька тисяч окупантів. Ворог намагається використовувати перевагу у важкій артилерії та кількості снарядів.

Російські окупаційні війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які неспівмірно перевищують наші втрати, зауважила Маляр. Також підкреслила, що загарбники перетворюють Будівлі у Бахмуті на попіл. "Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти", – констатувала заступниця міністра.