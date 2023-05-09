Відчуття, що горить усе місто: Жданов пояснив небезпеку від фосфорних снарядів у Бахмуті

Окупанти продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Бої тривають у самому місті.

Про це у своєму стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він зазначив, що росіяни обстрілюють місто запалювальними боєприпасами із білим фосфором.

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"Там дійсно пекло на землі у результаті таких обстрілів. Як правило, використовують системи "Град", – розказав Жданов.

Усе через те, що РСЗВ може щільно бити по маленькій ділянці.

Це не артилерія, яка кидає по одному снаряду. Це – "Град". За 20 секунд одна установка випускає 40 снарядів. Кожен із них створює осередок пожежі,

– зазначив військовий експерт.

Тому виникає враження, що палає все місто. До того ж від білого фосфору залишаються дуже тяжкі опіки.

"Відповідно, нашим захисникам доводиться ще й реагувати на застосування цих запалювальних (снарядів – 24 Канал)", – наголосив Жданов.

Олег Жданов розказав про ситуацію на лінії фронту: дивіться відео

Безрезультатний наступ росіян

Окупанти намагалися наступати на Бахмутському напрямку. Однак, безрезультатно.

"У напрямку населених пунктів Хромове, Іванівське, Часів Яр і Ступочки. До речі, Хромове ми повернули під наш контроль", – розповів він.

Олег Жданов додав, що також є інформація про те, що на Бахмутському напрямку українська армія провела контратаку та просунулася майже на кілометр у глибину противника.

"Зачистили території від вагнерівців та інших рашистів", – підсумував військовий експерт.

Що відбувається на Бахмутському напрямку